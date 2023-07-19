Рятувальники визволяли водія легковика після лобової ДТП біля Львова
У вівторок, 18 липня, у селі Бірки біля Львова сталася лобова ДТП автомобілів ВАЗ 2108 та ЗАЗ. У результаті постраждали двоє людей, водія ЗАЗ з понівеченого авто визволяли рятувальники.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, близько 20:00 у селі Бірки Яворівського району відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ 2108 та ЗАЗ.
67-річного водія автомобіля ЗАЗ затиснуло деформованими конструкціями автівки, його визволили рятувальники та передали медикам швидкої допомоги.
Також в ДТП постраждала 61-річна пасажирка ЗАЗ. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості медики госпіталізували у львівську лікарню святого Луки.
Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.