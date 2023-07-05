Винуватцеві аварії загрожує обмеження волі

У вівторок, 4 липня, у Львові водій мікроавтобуса Opel Movano рухаючись заднім ходом збив 92-річного чоловіка. Потерпілий львів'янин був госпіталізований до лікарні, повідомила прес-служба поліції наступного дня після аварії.

ДТП сталася близько 12:45 на вул. Пасічній. За даними поліції мікроавтобусом Opel Movano керував 28-річний львів’янин. Рухаючись заднім ходом водій збив 92-річного пішохода. Внаслідок зіткнення пішохід отримав травми, його госпіталізували у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.