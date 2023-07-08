Уночі у Верхній Яблуньці сталася смертельна ДТП

Уночі на суботу, 8 липня, у селі Верхня Яблунька Самбірського району (раніше Турківського району) на Львівщині 33-річний водій ВАЗ-21099 врізався в дерево. У результаті водій загинув, а двоє його пасажирок опинилися в лікарні.

За даними поліції, ДТП сталася близько 2:30 ночі у селі в Самбірському районі. 33-річний водій автомобіля ВАЗ-21099, місцевий мешканець, не впорався з керуванням. У результаті автомобіль виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом.

Легковик врізався в дерево (фото поліції)

Внаслідок ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження, від яких помер. Дві його пасажирки, віком 23 та 24 роки, з травмами були доставлені у лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).