Підприємство запрацює вже найближчим часом

На Львівщині запрацює завод із рафінації олії, сума інвестицій у який становить понад 10 млн євро. Звела новий завод зареєстрована у селі Нагоряни поблизу Львова компанія «Тайл», що займається виробництвом металочерепиці та профнастилу.

Як повідомив у неділю, 7 вересня, голова Львівської ОВА Максим Козицький, нове підприємство відвідала прем’єрка Юлія Свириденко під час візиту на Львівщину минулими вихідними.

«Зводять його Юрій Шкварок та Андрій Цимбаляк – засновники компанії «Тайл», найбільшого українського виробника металочерепиці», – розповів Максим Козицький.

За даними голови ЛОВА, завод працюватиме на обладнанні, яке виготовили українські компанії – з Чернігова, Черкас, Дніпра та Одеси.

«Для Львівщини це означає нові робочі місця, сплачені податки в місцевий бюджет і внесок у розвиток економіки регіону», – додав голова ЛОВА.

Новозбудовене підпримство відвідала прем’єрка Юлія Свириденко (фото ЛОВА)

ZAXID.NET спробував уточнити інформацію, зокрема, про потужність нового підприємства та кількість робочих місць, однак у компанії «Тайл» від телефонних коментарів відмовилися, лише зазначили, що завод розпочне роботу найближчим часом.

За даними YouControl, ТОВ «Тайл» зареєстроване 16 років тому у селі Нагоряни Львівського району. Розмір статутного капіталу – 23 млн грн. Одноосібним власником вказаний львів’янин Андрій Цимбаляк. Він також є співвласником ТОВ «Агроком Юа», що займається торгівлею зерном, тютюном, насінням, ПП «Еліт Тір Сервіс» (торгівля авто), транспортної фірми «Т-Логістік», «Інвестком Юа» (операції з нерухомістю) тощо.