Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань профінансує в Україні два медичних проєкти

Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 спільних проєктів у галузях енергетики, житлового будівництва, освіти, охорони здоров’я та гуманітарного розмінування. Загальний обсяг інвестицій перевищує 93 млн швейцарських франків (понад 4,7 млрд грн за курсом НБУ), повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Серед підтриманих напрямів – охорона здоров’я. Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) профінансує два медичних проєкти, які дозволять значно посилити спроможності української системи в напрямах онкології та лабораторної діагностики. Їх реалізують швейцарські компанії Innovatec Med і Roche Diagnostics у партнерстві з українськими медичними закладами.

Один із проєктів реалізує компанія Roche Diagnostics у партнерстві з Першим медичним обʼєднанням Львова. Йдеться про будівництво окремої чотириповерхової лабораторної будівлі, площею понад 3600 м².

Візуалізація майбутньої лабораторної будівлі у Львові. Фото Roche Diagnostics

«Лабораторія буде оснащена автоматизованими системами, що відповідають міжнародним стандартам ISO. Працівники пройдуть навчання для роботи з новітніми цифровими інструментами управління даними», – кажуть у МОЗ.

Лабораторія стане важливим елементом системи медичної допомоги для всієї Західної України, зокрема для близько 250 тис. внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у регіоні. Ініціатива передбачає безперервне надання медичних послуг з особливим фокусом на потребах вразливих пацієнтів.

Загальний бюджет проєкту – 11 млн швейцарських франків, з яких 8,82 млн фінансує Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), а 2,2 млн — власний внесок компанії Roche Diagnostics.

Другий проєкт в системі охорони здоров’я реалізують на Прикарпатті. Компанія Innovatec Med разом із КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр» вже розпочала підготовку до створення першого в Україні національного лікувально-навчального центру інтерстиціальної брахітерапії під назвою «CancerCare IF». Загальний бюджет проєкту становить 3,44 млн швейцарських франків.