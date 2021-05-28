Він початку доби 28 травня у зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав поранення. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС.

Як повідомляється, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків ворог застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

«Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні у напрямку населеного пункту Новоташківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. Загинув уродженець Хмельниччини командир батальйону 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади офіцер Максим Польовий.