У селі Вузлове, що неподалік Радехова, у ДТП загинув 60-річний водій, який на возі транспортував бочку з рідиною. Аварія сталася у вівторок, 26 листопада, приблизно о 12:50. Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що чоловік загинув на місці.

«Внаслідок події бочка придавила чоловіка, який отримав несумісні з життям травми. Рятувальники за допомогою буксирувального троса підняли ємність, щоб витягнути тіло загиблого», – повідомили у ДСНС.

Тіло чоловіка передали поліцейським, які надалі встановлюватимуть обставини події.