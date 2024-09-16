Попередня причина - жінка не впоралася з керуванням

Поблизу Тернополя під час зіткнення з деревом загинула 57-річна водійка. Смертельна аварія сталася в селі Острів Тернопільського району. Правоохоронці встановили попередню причину аварії – жінка не впоралася з керуванням.

Смертельна аварія в селі Острів сталася приблизно об 11:30 в неділю, 15 вересня. Водійка, керуючи автомобілем Renault Kangoo, з’їхала на узбіччя, а після цього авто зіткнулося з деревом. На місце аварії очевидці викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців. Лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть жінки, вона померла ще до приїзду медиків.

Правоохоронці, за даними поліції Тернопільщини, встановили, що за кермом перебувала 57-річна жителька цього ж села, де трапилася аварія. Поліцейські зареєстрували факт смертельного ДТП в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Триває розслідування. Тіло водійки відправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити від чого настала смерть.