На підприємстві створять близько 100 робочих місць

На Тернопільщині в селі Синява відкрили першу чергу реконструйованої молочно-товарної ферми. Це підприємство належить до агрохолдингу «Агропродсервіс», яким володіє сім’я народного депутата від групи «За майбутнє» Івана Чайківського.

Проєктом передбачено будівництво сучасного комплексу на п’ять тисяч голів великої рогатої худоби та створення близько 100 робочих місць. Про це повідомили в Тернопільській обласній раді в середу, 24 вересня.

За повідомленням Тернопільської обласної військової адміністрації в фейсбук, податки, які сплачуватиме підприємство, йтимуть в бюджет Збаразької громади. Також жителі місцевих сіл зможуть працевлаштуватися на ферму.

Додамо, що агрохолдингом «Агропродсервіс» володіє сім’я народного депутата Івана Чайківського. Він заснував приватне агропромислове підприємство в 1999 році. За кілька десятків років фірма перетворилася в корпорацію «Агропродсервіс», а в 2022 році під контролем корпорації відкрили індустріальний парк «Західноукраїнський промисловий ХАБ».

Це вже не перше підприємство, яке цього року відкриває агрохолдинг. У липні 2025 року у Великоберезовицькій громаді неподалік Тернополя відкрили завод з виробництва овочевих консервів «Бабусі Марусі». Підприємство спеціалізується на виробництві овочевих консервів, солінь, а також напівфабрикатів із вакуумованих овочів.

Зазначимо, що свою політичну кар’єру Іван Чайківський починав з «Партії регіонів». У 2010-2014 роках його обрали депутатом Тернопільської районної ради від цієї партії, очолював однойменну фракцію в районній раді. У 2016-2018 роках був головою Тернопільської обласної організації Аграрної партії України, а в 2019 році вперше обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання як самовисуванець. У Верховній раді він є секретарем Комітету з питань аграрної та земельної політики, членом депутатської групи «За майбутнє».