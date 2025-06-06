Поросята породи Дюрок

Група компаній Vitagro та данська генетична компанія DanBred будують племінний розплідник для вирощування свиней на Хмельниччині. На фермі утримуватимуть тисячу свиноматок, що дозволить вирощувати до 9000 поросят та 250 кнурів щороку. Про це в п’ятницю, 6 червня, повідомив Forbes Ukraine з посиланням на пресслужбу компанії.

Перші дві партії тварин уже доставили в Україну і на початку червня їх перевезуть на нову ферму. Третя партія тварин прибуде в Україну наприкінці місяця.

У планах компанії отримати перше потомство поросят в листопаді-грудні 2025 року. Продаж племінних поросят на українському ринку стартуватиме з 2026 року.

«Раніше українським фермерам доводилося імпортувати племінних свиней з Данії, що вимагало складних процедур, транспортних витрат (від 15 тис. євро за авто) та митних зборів. Новий репродуктор усуне ці бар’єри, забезпечуючи місцевий доступ до генетики DanBred», – ідеться в повідомленні.

В агрохолдингу не назвали загальної суми, в яку обійдеться створення племінного розплідника. У коментарі Forbes Ukraine дотичний до угоди учасник розповів, що її вартість може становити близько 11 млн доларів. В розпліднику вирощуватимуть свиней порід Йоркшир, Дюрок та Ландрас, а також гібридів і кнурів породи Дюрок.

Група компаній Vitagro – одна з найбільших промислових груп України з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній та хімічній галузях. Земельний банк компанії охоплює близько 90 тис. га.

Vitagro має у власності підприємства в Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Група займається тваринництвом, садівництвом, відновлюваною енергетикою, виробництвом добрив і комбікормів, будівництвом і виробництвом будівельних матеріалів.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром інвесткомпанії «Вітагро» є народний депутат від фракції «За майбутнє» Сергій Лабазюк, якого підозрюють у хабарництві.

DanBred – провідна компанія у генетиці свиней із 120-річним досвідом селекції, що постачає генетичний матеріал та рішення для свинарства. Компанія має розплідники у 20 країнах.