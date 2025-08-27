Площа парку складе 15,5 га

На Тернопільщині поблизу Зборова зареєстрували ще один індустріальний парк. Це вже п’ятий в області індустріальний парк, який включений до державного реєстру. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 26 серпня, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Парк заснувало ТОВ «Зборівський індустріальний парк Н02», повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода. Підприємство працюватиме за такими напрямами: виробництво напоїв і харчових продуктів, переробка агропродукції та логістика. Площа парку становить 15,5 га.

«Індустріальний парк у Зборівській міській територіальній громаді – це нові виробничі потужності, розвиток сучасної інфраструктури, підтримка малого та середнього бізнесу, створення умов для глибокої переробки сировини, зростання експорту», – зазначив В’ячеслав Негода.

Для розвитку парку та створення майбутніх підприємств передбачили 232 млн грн інвестицій. Також планують, що в індустріальному парку зможе працювати майже 250 фахівців. Додамо, що індустріальний парк «Зборів» – вже п’ятий в області.

