Підтримайте «Збір із зірочкою» / KFC Ukraine

Зазвичай дорослі мають щасливі спогади про своє дитинство, з ніжністю згадують радісні моменти, успіхи і перемоги, пов’язані зі школою. Теперішні українські діти ростуть в особливих обставинах, які ми не завжди можемо змінити. Але для того, щоб сучасне молоде покоління жило повноцінно і накопичувало свої радісні спогади на майбутнє, треба створити їм безпечні умови, зокрема і для навчання. Мережа закладів харчування KFC збирає гроші на укриття для шкіл у прифронтових областях України.

Щоб долучитися до акції, поділіться своїми спогадами та фотографіями нагород, грамот, спортивних кубків з дитинства. Опублікуйте їх на своїх сторінках у соцмережах із хештегом #збіріззірочкою та долучайтеся до благодійної ініціативи. Найактивніші учасники отримають приз від KFC. До акції вже долучилися інфлюенсери: Тарас Яремій, Марія Старовойт, Володимир Дантес та інші.

Долучившись до акції, можна отримати приз від KFC / Фото KFC Ukraine

Ця акція підтримає соціальний проект «Збір із зірочкою» і допоможе зібрати 10,5 млн гривень для будівництва підземних сховищ у трьох школах.

«Ми, дорослі, знаємо, що таке насичене дитинство, з різними конкурсами, змаганнями. І хочемо, щоб таке ж цікаве дитинство було у наших дітей. Щоб так само багато нагород отримали діти, які зараз вчаться на прифронтових територіях і щоб у сучасних дітей було чудове дитинство», – зазначають у компанії KFC.

Щоб підтримати соціальну акцію, можна зробити безпосередній переказ на банку. Також на укриття перераховують гроші за окремі позиції в меню KFC:

стікери (вся сума);

мінідонати (вся сума);

український бургер (10 грн з одного бургера).

Збір проводить KFC разом із міжнародним благодійним фондом savED, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни. Зібрана раніше частина коштів була спрямована на перше укриття в Миколаєві, яке вже майже готове.

Укриття у Миколаєві вже майже готове / Фото KFC Ukraine

Наступним кроком буде будівництво укриттів у школах Запорізької та Дніпропетровської областей.

Долучайтеся до соціального проекту, щоб наші діти знали, що таке щасливе дитинство.