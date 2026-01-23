Власник мережі SRAR і «Наш Край» заявив про тиск на бізнес

Державна податкова служба (ДПС) невдовзі почне перевіряти крамниці торгових мереж SPAR і «Наш край». Підставою для майбутніх рейдів став лист від народного депутата і голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з підозрами про можливе ухиляння від сплати податків через дроблення бізнесу. Водночас власник обох мереж, луцький підприємець Роман Корсак заявив про легальність свого бізнесу та назвав тиском плановані перевірки і депутатське звернення.

Народний депутат Данило Гетманцев наприкінці 2025 року надіслав звернення до податкової, в якому просив службу перевірити діяльність продуктових мереж SPAR і «Наш край». У листі він вказав, що отримав дані щодо фінансових оборудок в обох мережах, що фактично належать одному власникові.

«Прошу Державну податкову службу виявити можливі факти ухилення від сплати через дроблення діяльності на кілька ФОПів, які фактично діють під спільним брендом SPAR (Наш край) та виконують спільні бізнес-процеси з метою мінімізації податкових зобов’язань», – йшлося у зверненні. Депутат також вимагав залучити до справи Бюро економічної безпеки, якщо перевірка виявить податкові махінації.

Згодом, вже у січні 2026 року, у телеграмі парламентар оприлюднив фотографії двох фіскальних чеків з мережі SRAR в «Буковелі», які йому надіслали покупці. На них було вказано, що в одному магазині провадять діяльність два ФОПи, що може вказувати на дроблення бізнесу.

Опісля мережа SPAR оприлюднила заяву про «про системний тиск на франчайзингову мережу та її партнерів-підприємців» з боку податкової та Данила Гетманцева. У ній власник мережі SPAR, луцький підприємець Роман Корсак заявив, що їхні крамниці працюють легально, використовуючи франчайзингову модель, коли різні підприємці працюють під одним брендом.

«Франчайзинг є законною та поширеною у світі бізнес-моделлю, яка дозволяє незалежним власникам розвивати власну справу. Належність до торговельної марки не може бути підставою для припущень про порушення без встановлення конкретних фактів […] В наявній ситуації ми бачимо загрозу витіснення малого бізнесу на користь великих корпорацій, які управляються з одного центру, куди йдуть всі прибутки та податки», – наголосив Роман Корсак. У його заяві було наголошене на тиску саме на крамниці SPAR, однак про другу належну підприємцеві мережу – «Наш край» – згадки не було.

У листі Державної податкової служби, який пресова служба SPAR розіслала медіа, йшлося про плановані перевірки обох мереж, що мають спільну юридичну адресу. У документі ДПС наголосила, що за підсумком попереднього моніторингу вони виявили «окремих платників податків, які одночасно провадять господарську діяльність у межах однієї і тієї ж господарської одиниці під назвою SPAR/Наш край».

«Враховуючи зазначене, виникає імовірність, що мета здійснення такої діяльності може бути обумовлена мінімізацією податкових та інших платежів шляхом окремого розподілу рахунків під час продажу товарів між платниками податків, зокрема такими, що перебувають на спрощеній системі оподаткування», – повідомила ДПС.

SPAR – міжнародна роздрібна мережа продуктових крамницm, яка представлена у 48 країнах світу. Офіційним представником цього бренду в Україні є ТзОВ «Спар Україна Корп.», йдеться в повідомленні компанії. Згідно з даними платформи YouControl, 90% її статутного капіталу володіє волинський підприємець Роман Корсак, 10% належать ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати-Інвест». Це львівська інвестиційна фірма, що належить місцевим підприємцям – Людмилі, Сергію та Тетяні Петрукам.

Роман Корсак є мажоритарним власником волинської групи компаній VolWest Group. Зокрема, він є бенефіціаром луцького ТзОВ «Волвест Капітал», на яке записані кілька торгових марок мережі супермаркетів «Наш край».

На нього та «Карпати-Інвест» зареєстрована компанія «Агро-Р», яка торік фігурувала у судовому спорі з податковою. ДПС оштрафувала фірму, яка мала крамницю під брендом SPAR у Рівному, на 92 тис. через торгівлю необлікованим товаром. «Агро-Р» оскаржувала штраф у суді, проте без успіху.

Загалом, за даними VolWest Group, SPAR та «Наш Край» наприкінці минулого року разом мали 258 магазинів, здебільшого у західному регіоні.

Львівська компанія «Карпати-Інвест» раніше фігурувала у резонансній справі про фінансове шахрайство у великих розмірах. Тоді йшлося про незаконне відшкодування ПДВ. Обшуки у цій справі відбулися наприкінці 2022 року, зокрема в офісі «Карпати-Інвест» та у власника мережі мінімаркетів «Близенько» Олександра Бережанського. Правоохоронці підозрювали бенефіціарів «Карпати-Інвест» у можливої причетності до шахрайства (тут і тут). Проте справа закінчилась по факту пшиком – у ній засудили лише формального директора компанії, через яку відмивали гроші. Не маючи інших прибутків, окрім керівництва фірмою, він сплатив 35,3 млн грн заподіяної шкоди та пішов на угоду зі слідством.