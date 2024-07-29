Причетним до схеми загрожує від 7 до 9 років тюрми

Правоохоронці викрили подружжя з Одещини, яке допомагало чоловікам оформити фіктивне батьківство. Це дозволяло «багатодітному» батьку отримати право на перетин державного кордону, передає пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 29 липня.

30-річна мешканка Одеської області та її 30-річний чоловік шукали матерів малолітніх дітей, які виховують їх без батька. Після цього чоловік, який уже мав двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком.

«Надалі це давало змогу фіктивним батькам, придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним. Стати батьком за цією схемою коштувало 3500 доларів», – розповіли в прокуратурі.

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років.