23-річного донеччанина затримали у пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці»

У пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці» на українсько-словацькому кордоні затримали 23-річного донеччанина. Українець намагався перетнути кордон з фальшивою довідкою перебування матері з інвалідністю на консульському обліку в Гамбурзі.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 26 липня, чоловік стверджував, що їде до матері, яка має інвалідність та наразі проживає у Німеччині. Як підставу для виїзду за межі України у період дії воєнного стану він надав довідку про перебування матері на консульському обліку у німецькому місті Гамбург.

«Втім, у ході її поглибленої перевірки, прикордонники встановили, що документ містить ознаки підробки. Пред’явник фальшивки запевняв, що оформленням усіх документів займався його адвокат», – інформують у ДПСУ.

Чоловікові відмовили у пропуску через кордон. Його затримали, щоб притягнути до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Прикордонники також повідомили поліцію про виявлення кримінального правопорушення – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.