Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру попередили про сильні нічні заморозки у ніч з 27 на 28 квітня. У Львівській області температура повітря коливатиметься від нуля до -5ºС.

Як вказано у повідомленні синоптиків, у ніч з 27 на 28 квітня вночі та вранці у Львівській області температура повітря коливатиметься від нуля до -5ºС. У Львові у цей період температура коливатиметься від -1ºС до –3ºС.

26 квітня у Львівській області буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7°С, вдень 7 – 12°С тепла.

27 квітня на Львівщині буде мінлива хмарність без істотних опадів, температура повітря коливатиметься від 10ºС до 12ºС вдень. У п’ятницю, 28 квітня, денна температура повітря становитиме від 14ºС до 16ºС.