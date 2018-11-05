Покупцями українських євробондів стали інвестори зі США та Великої Британії

Міністерство фінансів України назвало покупців єврооблігацій на 750 млн доларів з погашенням 1 лютого 2024 року і на 1,25 млрд доларів з погашенням 1 листопада 2028-го. Про це пише профільний сайт Finclub.

Інвестори зі США та Великої Британії купили більшу частину випуску обсягом 750 млн доларів із прибутковістю 9% річних - їх частки становили 46% і 41% відповідно. Європейські інвестори купили 12% від випуску 5-річних єврооблігацій, тоді як частка інвесторів з інших регіонів становила всього 1%.

10-річні облігації з прибутковістю 9,75% річних переважно також купували інвестори з Великої Британії (46%) і США (37%), тоді як інвестори з Європи становили 16%, а інвестори з інших регіонів - усього 1%.

5-річні єврооблігації переважно були розміщені серед фондів, що управляють активами (82%). Частка хедж-фондів становила 12%, страхових і пенсійних фондів - 4%, банків - 2%.

У 10-річні єврооблігації інвестували фонди, що управляють активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%), банки (3%).

Зазначимо, що з 2 млрд доларів, залучених у результаті розміщення боргових паперів, до міжнародних резервів пішло тільки 1,3 млрд доларів, оскільки 714,5 млн доларів країна повернула кредиторам за серпневими євробондами.

Раніше повідомлялось, що Мінфін планує вперше випустити євробонди у гривні.