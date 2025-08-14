Житомирці за крок від дуелі з італійською «Фіорентиною»

У четвер, 14 серпня, «Полісся» в межах третього раунду кваліфікації Ліги конференцій у матчі-відповіді на виїзді зіграє з угорським «Пакшем». Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. Перша гра завершилась розгромною перемогою житомирців з рахунком 3:0.

Угорський клуб вже відіграв у цьому єврокубковому сезоні 5 матчів. Спочатку у кваліфікації Ліги Європи вилетів від румунського ЧФР «Клуж» (0:0, 0:3), а в Лізі конференцій зміг пройти словенський «Марібор» (1:1, 1:0). У чемпіонаті Угорщини «Пакш» після 3-х турів набрав 7 очок і ділить лідерство з двома конкурентами.

Своєю чергою «Полісся» не без валідолу пройшло андоррську «Санта-Колому» (1:2, 4:1), а у внутрішній першості здолало львівські «Карпати» (2:0) і несподівано поступилось ковалівському «Колосу» (0:1).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Пакш». На перемогу угорців дають 2,21, тоді як успіх «Полісся» оцінюють у 3,65. Нічия котирується в 3,55.

Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 2,15, тоді як« тотал менше 2,5» – 1,86.

Де дивитися матч Ліги конференцій між «Пакшем» та «Поліссям»

В Україні матч «Пакш» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме Київстар ТБ. Перегляд доступний з будь-якого зручного пристрою – смартфона, планшета, комп’ютера, Smart TV або через браузерну версію сервісу.

Нагадаємо, якщо житомирці у 3-му турі кваліфікації Ліги конференцій пройдуть угорську команду, то в наступному етапі на шляху до фінальної стадії єврокубка зіграють проти італійської «Фіорентини».