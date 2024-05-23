Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення

Поліцейські оголосили підозру «смотрящому» за Тернопільською областю. Кримінального авторитета затримали в центрі Тернополя під час того, як він погрожував тернополянину побиттям. Чоловік мав повернути йому видуманий борг. Кримінальному авторитету загрожує до 10 років ув'язнення.

Поліцейські встановили, що підозрюваний організував діяльність угруповання, яке «спеціалізувалося» на «вибиванні» неіснуючих боргів. У квітні цього року злочинну групу, що діяла на території області, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

«Кримінальний авторитет разом з трьома учасниками групи вимагали від жителя Тернополя 7 тис. доларів неіснуючого боргу. У разі несплати чоловіки погрожували йому побиттям. Поліцейські задокументували два факти передачі коштів вимагачам – 20 тис. та 100 тис. гривень, та затримали зловмисників», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань в четвер, 23 травня.

Чотирьом чоловікам було оголошено підозру за вимагання, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Однак правоохоронці під час розслідування встановили, що серед них – 36-річний зловмисник виконував роль «смотрящого». Він поширював злочинний вплив на території обласного центру та регіону. Контролював дотримання злодійських законів, координував протиправну діяльність, відповідав за наповнення та розподіл так званого «злодійського общака».

️Наразі на підставі отриманих доказів, кримінальному авторитетові повідомили про додаткову підозру ще за однією статтею Кримінального кодексу України – встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.