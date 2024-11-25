На Буковині невідомі розстріляли безпритульних собак і в пакетах для сміття вивезли їх в ліс. Інцидент трапився в селищі Глибока. На тіла безпритульних тварин в лісі неподалік селища натрапила жителька Чернівців Оксана Максимюк, яка приїжджає сюди до родичів. Жінка написала заяву в поліцію.

Оксана Максимюк про знайдені нею тіла чотирьох застрелених тварин 24 листопада повідомила в Facebook. Чернівчанка уточнила ZAXID.NET, що на снігу було багато крові, а двох собак чомусь поклали в пакети для сміття.

У поліції Буковини ZAXID.NET повідомили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

«До поліції надійшло звернення від 38-річної буковинки, про те, що невідомі у лісі селища Глибока розстріляли собак. Повідомлення правоохоронці перевірили і за фактом розстрілу собак зареєстрували провадження в Єдиний реєстр досудових розслідувань», – розповіла речниця управління Нацполіції в Чернівецькій області Кароліна Маришева.

Також Кароліна Маришева додала, що слідчо-оперативна група відділення поліції №5 селища Глибока Чернівецького районного управління поліції виїжджала в ліс на місце, де знайшли розстріляних собак. Правоохоронці наразі шукають причетних до розстрілу та встановлюють всі обставини інциденту.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами). Винуватцям, яких розшукають, загрожує до трьох років позбавлення волі.