У наркоторговця поліцейські вилучили понад 1,5 кг амфетаміну

У Луцьку поліцейські затримали 23-річного наркоторговця, який мав при собі велику партію наркотиків та психотропів. Під час обшуків, які провели згодом, у нього вилучили амфетамін, Альфа-PVP та канабіс, вартість яких становить близько 2 млн грн.

Про затримання чоловіка стало відомо в понеділок, 13 березня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Як встановили слідчі, 23-річний мешканець Луцького району забезпечував роботу Telegram-каналу та виконував роль склад-кур’єра. Зокрема, він отримував оптовими партіями наркотики, фасував та тоді відправляв їх через служби доставки отримувачам по території України.

Під час затримання на місці у чоловіка вилучили 500 г канабісу та 500 г Альфа PVP. Під час подальших обшуків правоохоронці виявили й інші заборонені речовини. Сумарно вони вилучили у зловмисника понад 3 кг наркотиків та психотропів.

«Загалом у результаті слідчих дій поліцейські вилучили у волинянина близько 1550 г психотропної речовини «амфетамін», 730 г особливо небезпечної психотропної речовини Альфа PVP, близько 500 г канабісу. Вартість вилученого становить близько 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили чоловікові підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув'язнення.