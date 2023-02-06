Зловмисників затримали і відправили у слідчий ізолятор під варту

У Вараші поліція затримала подружжя за продаж метадону. Відомо, що допомагав їм 34-річний знайомий, йому також вручили підозру. Всі вони раніше проходили лікування від наркозалежності та перебували на замісній терапії. Зловмисники продавали наркотики у Вараші й Рівному з рук в руки. Наразі всіх трьох фігурантів розслідування затримали. Суд постановив відправити подружжя в СІЗО, а щодо третього затриманого рішення ще немає.

Про затримання наркоторгівців стало відомо в понеділок, 6 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, у схемі було задіяне подружжя з Вараша, а також їхній знайомий. Всі вони перебували на замісній терапії.

«Жінка і двоє чоловіків з числа колишніх наркозалежних, які перебувають на замісній терапії, організували та налагодили схему продажу наркотичного препарату – метадону. Збували його «з рук в руки», а діяли не лише у Вараші, клієнти у ділків були і в Рівному. Правоохоронці провели у них кілька оперативних закупок», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків вдома у фігурантів розслідування знайшли наркотики. У них вилучили 270 пігулок метадону і метафіну, білу порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну, засоби зв’язку, банківські картки, листки призначень препаратів наркотичних засобів.

Слідчі повідомили трьом наркоторгівцям про підозру за ч. 2 ст.307 ККУ (незаконний збут наркотиків). Подружжя, 41-річного чоловіка та 37-річну дружину, суд взяв під варту, а відносно 34-річного підозрюваного вирішується питання про обрання запобіжного заходу – нині він перебуває в СІЗО.

У разі доведення вини фігурантам розслідування загрожує до десяти років тюрми. Крім того, поліція встановлює, чи були у них спільники.