Чоловіка затримали і передали працівникам СБУ

У четвер, 30 червня, працівники поліції охорони затримали 26-річного жителя Полтавської області, який запускав безпілотний літальний апарат поблизу Львова. Запуск дронів заборонений на час воєнного стану, за порушення передбачена навіть кримінальна відповідальність.

В управлінні поліції охорони Львівщини розповіли, що 30 червня у селі біля Львова очевидці побачили, як невідомий чоловік запускав безпілотник і повідомили про це в поліцію. На місце події прибув наряд реагування поліції охорони. З’ясувалося що безпілотник запускав 26-річний житель Полтавської області. При проведенні перевірки в затриманого також виявили кілька мобільних телефонів.

26-річний полтавець запускав безпілотник біля Львова (фото поліції)

Працівники поліції охорони Львівщини доставили затриманого у відділ поліції та передали працівникам СБУ.

Як відомо, на час воєнного стану заборонено запуск безпілотних літальних апаратів та легких літаків над Львовом та областю. Такі дії можуть вважатися шпигунством та передбачають кримінальну відповідальність.