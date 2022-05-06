34-річного львів'янина затримали і доправили в СБУ для перевірки

У четвер, 5 травня, патрульні поліцейські затримали 34-річного львів’янина, який запускав безпілотник над одним із заводів на вул. Зеленій. Чоловіка затримали, оскільки в час війни запуск дронів заборонений і може вважатися шпигунством.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, вранці 5 травня у небі поблизу одного з заводів на вул. Зеленій у Львові виявили безпілотник. Отримавши орієнтування від працівників СБУ, поліцейські розшукали порушника, який керував апаратом. Ним виявився 34-річний львів'янин. Чоловік запевнив правоохоронців, що просто випробовував техніку.

Затриманого доправили для перевірки у СБУ. В СБУ Львівщини розповіли, що за два останні дні затримали двох порушників, які запускали безпілотники без дозволів спецслужби. З ними провели профілактичні бесіди та відпустили.

Нагадаємо, на території Львова та Львівщини заборонено запускати безпілотні літальні апарати без дозволу СБУ. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність.