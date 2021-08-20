На капоті машини були речі потерпілих, яких водій збив у Стрию

Поліцейські знайшли водія автомобіля, який у Стрию збив двох пішоходів і втік з місця події. Машина була з ознаками ДТП та явними доказами причетності – речима потерпілих на капоті. Водієм виявився 27-річний львів’янин, який був у стані сп’яніння.

ДТП трапилася 19 серпня близько 20:00 на вулиці Успенській у Стрию. Двох травмованих пішоходів, 29-річного мешканця Стрийського району та 31-річного стриянина, шпиталізували, а водій покинув місце аварії.

«Патрульні отримали орієнтування і почали обстежувати прилеглі вулиці. На вулиці Січових Стрільців виявили схожий автомобіль Opel Astra, який мав характерні цій ДТП ушкодження і був без переднього номеру», — розповіли у патрульній поліції Львівської області.

Інспектори зупинили машину, за кермом був 27-річний львів’янин. На лобовому склі патрульні побачили мобільний телефон та окуляри одного із потерпілих.

Водія затримали та передали слідчо-оперативній групі. Згодом поліцейські з’ясували, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.