В Одесі вранці в неділю, 26 грудня, поліцейський підстрелив 34-річного ув’язненого під час спроби втечі зі слідчого ізолятора. Втекти намагався 34-річний уродженець Харківщини, який перебував під вартою за підозрою у скоєнні злочину, пов’язаного з наркотиками.

«Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї в рамках закону України “Про Національну поліцію” та потрапив у повітря, однак чоловік на законні вимоги не реагував. Тоді постовий здійснив постріл у бік зловмисника, поранивши його в ногу. Правопорушнику викликали “швидку”, його доставлено до лікарні», – повідомила одеська поліція.

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочато досудове розслідування, у рамках якого правоохоронці встановлюють всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення за статтею «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» ККУ.

Також розпочато службове розслідування, в рамках якого буде надано правову оцінку діям постового. За цим фактом працівники Державного бюро розслідувань Одеської області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею ККУ «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо воно супроводжувалося застосуванням зброї».