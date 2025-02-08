Скандал із побиттям дітей розгорівся у Буському дитячому будинку «Добре серце»

У Буському дитячому будинку «Добре серце» на Львівщині розгорівся скандал через ймовірне побиття вихованця будинку поліцейським, який прибув туди з’ясовувати обставини крадіжки. Керівництво поліції відсторонило поліцейського від роботи до з’ясування усіх обставин.

У п’ятницю, 8 лютого, на сторінці «Буськ онлайн» у Facebook з посиланням на розповіді вихованців дитбудинку з’явилося повідомлення про те, що в дитбудинку сталася крадіжка і на місце події викликали поліцію. Один із поліцейських застосував силу до вихованця дитбудинку, щоб той зізнався у вчиненому.

«За словами дітей, у дитячому будинку поліцейський на ім'я Андрій, з жетоном номер 0183364 застосував фізичне насилля стосовно вихованця на ім'я Михайло, щоб "вибити" з нього покази та взяти вину на себе за начебто крадіжку», – йдеться в повідомленні «Буськ онлайн».

Зі слів дітей, поліцейський відшмагав вихованця дитбудинку Михайла ременем. Окрім того, поліцейський побив ще двох дітей.

На інцидент зреагувало керівництво обласної поліції, де за цим фактом призначили службову перевірку.

«За фактом призначено службове розслідування, яке перебуває на контролі керівництва поліції Львівщини. За результатами буде прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності», – повідомили в поліції.

На час перевірки причетного до інциденту поліцейського відсторонили від роботи.

Директорка дитбудинку «Добре серце» Олеся Ігнат відмовилася від будь-який коментарів з приводу згаданої події. «Мені заборони будь-що коментувати», – заявила вона в телефонній розмові із ZAXID.NET, після чого кинула слухавку.

Дитячий будинок «Добре серце» є комунальним закладом Буської міської ради, заснований у 1999 році. За інформацією з відкритих джерел, там виховують близько 40 вихованців віком 4-18 років, у тому числі є діти з окупованих територій.