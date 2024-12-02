Внаслідок аварії отримали травми двоє дітей віком 11 та 13 років, ще одна дитина – загинула

Правоохоронці оголосили підозру 19-річному хлопцю, який скоїв смертельну ДТП у Дніпрі. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка, ще четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, у тому числі діти. Про це у понеділок, 2 грудня, повідомили у Національній поліції Дніпропетровської області.

Аварія трапилась у неділю, 2 грудня, близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля BMW біля зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» врізався в автомобіль Ford, який здійснював маневр розвороту.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 10-річна пасажирка автомобіля Ford загинула на місці події. Водій Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє дівчат 13 та 11 років, отримали травми різного ступеня. Їх госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє «Суспільне», обидві дівчинки станом на 2 грудня перебувають у реанімації. Лікарі провели дітям низку операцій.

«Наразі старша дівчинка вкрай “важка”, загроза життю ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітки, забій обох легенів, множинні переломи ребер та розрив легені. Також є розрив селезінки і важкий перелом правого стегна», – цитує «Суспільне» завідувача відділенням інтенсивної терапії Сергія Єгорова.

11-річна постраждала, за словами лікаря, більш стабільна. У неї діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої м’яких тканин та важкий перелом правого стегна. Дитина перебуває у свідомості та відповідає на запитання. Дівчинці планують зробити ще одну операцію на стегні.

Підозрюваний у вчинені смертельної ДТП

19-річному водію BMW правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.