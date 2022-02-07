Мешканець села Годилів вийшов з дому 1 лютого й досі не виходив на зв’язок

Чернівецька поліція розшукує зниклого безвісти 48-річного Володимира Орлова з села Годилів, що неподалік Чернівців. Тиждень тому, 1 лютого, чоловік вийшов з дому й досі не виходив на зв’язок, рідним він нічого не повідомляв. Про розшук буковинця в понеділок, 7 лютого, повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«До поліції звернулася жителька села Годилів та повідомила, що 1 лютого її 49-річний брат вийшов з дому та досі не повернувся. Співробітники поліції здійснюють комплекс необхідних заходів для пошуку зниклого. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного – прохання терміново повідомити на спецлінію «102», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

У буковинця світле волосся, зріст приблизно 182 см, очі блакитні, худорлявої тілобудови. У день зникнення Володимир Орлов був одягнутий в синю куртку, чорні штани, чорні кросівки та чорну спортивну шапку.