Поліція оприлюднила нові ділянки роботи радарів TruCam на Франківщині
Нові точки контролю швидкості працюють з 13 жовтня
На автодорогах Івано-Франківської області з четверга, 13 жовтня, швидкість руху автомобілів вимірюватимуть ще на двох нових ділянках. Зокрема, йдеться про ділянку дороги з Івано-Франківська до Чернівців на відрізку між селом Боднарів і до Павлівки на під'їзді до Франківська, а також та на дорозі з Франківська до Надвірної від Черніїв до Цуцилова. Загалом на Прикарпатті нараховується 15 точок вимірювання швидкості авто.
Як повідомила прес-служба патрульної поліції, загалом на автодорогах України буде дев'ять нових ділянок, де проводитиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM. У поліції уточнюють, що місця визначалися на підставі аналізу аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.
Нові ділянки, де з 13 жовтня вимірюватимуть швидкість на TruCAM на Прикарпатті — це дорога Н-10 з Івано-Франківська до Чернівців на відрізку між селом Боднарів і до Павлівки на під'їзді до Франківська, а також Т-09-06 з Франківська до Надвірної від села Чернії до Цуцилова.
Розташування приладів TruCAM в Івано–Франківській області:
- Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км та 380-396 км
- Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига, 118-205 км (у напрямку Чернівців), 118-205 км (у напрямку Івано-Франківську), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км та 79-90 км (нова ділянка)
- Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам’янець-Подільський, 113-116 км
- Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна, 3-17 км (нова ділянка)
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