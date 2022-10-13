На автодорогах Івано-Франківської області з четверга, 13 жовтня, швидкість руху автомобілів вимірюватимуть ще на двох нових ділянках. Зокрема, йдеться про ділянку дороги з Івано-Франківська до Чернівців на відрізку між селом Боднарів і до Павлівки на під'їзді до Франківська, а також та на дорозі з Франківська до Надвірної від Черніїв до Цуцилова. Загалом на Прикарпатті нараховується 15 точок вимірювання швидкості авто.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції, загалом на автодорогах України буде дев'ять нових ділянок, де проводитиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM. У поліції уточнюють, що місця визначалися на підставі аналізу аварійності на небезпечних ділянках доріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

Нові ділянки, де з 13 жовтня вимірюватимуть швидкість на TruCAM на Прикарпатті — це дорога Н-10 з Івано-Франківська до Чернівців на відрізку між селом Боднарів і до Павлівки на під'їзді до Франківська, а також Т-09-06 з Франківська до Надвірної від села Чернії до Цуцилова.

Розташування приладів TruCAM в Івано–Франківській області: