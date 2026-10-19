Анна Круліковська має довге кучеряве волосся

Правоохоронці оголосили в розшук 27-річну жительку Чернівців, яка з 14 жовтня не виходить на зв’язок із рідними. Востаннє Анну Круліковську бачили в селі Воскресінці на Івано-Франківщині, йдеться у повідомленні головного управління поліції в Тернопільській області.

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За даними поліції, до розшуку залучили всі наряди поліції Буковини та Прикарпаття. Також інформацію передали правоохоронцям та громадськості в інших областях.

Прикмети зниклої – зріст близько 160 см, середня статура, довге кучеряве чорне волосся. На правому боці шиї є світліші за шкіру плями. На момент зникнення Анна Круліковська була одягнена в зелену куртку, джинси та кросівки.

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Правоохоронці закликають буковинців та прикарпатців, які мають будь-яку інформацію щодо зниклої, звернутися на спецлінію 102 або за телефонами +380 67 753 31 09, 6–19–05.