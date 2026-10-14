Рятувальники обстежили понад 180 га польової місцевості

У вівторок, 13 жовтня, прикарпатці Олександра та Ярослав Белінські пішли по гриби й не повернулися додому. На пошуки відправилися рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці.

Про зникнення подружжя напередодні близько 18:00 повідомила їх онука, мешканка Бурштина. Після цього у міськраді закликали добровольців долучитися до пошуків.

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За інформацією ДСНС, у лісі пенсіонеру стало зле й він, ймовірно, втратив свідомість. Станом на 10:00 14 жовтня рятувальники за допомогою безпілотників і службових собак обстежили понад 180 га польової місцевості та 46 км стежок і доріг.

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«До пошуків залучили 28 людей, 5 одиниць техніки і 2 БпЛА. Працюють гірські рятувальники, поліцейські, кінологічні розрахунки та місцеві жителі», – розповіли в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області оприлюднили фотографії 78-річної Олександри та 85-річного Ярослава Белінських, закликавши всіх, хто бачив зниклих, телефонувати на 102 або 067-959-22-06.

У ДСНС додали, що також продовжують пошуки прикарпатця, який пішов до лісу поблизу села Нова Гута та не повернувся додому. Станом на 10:00 14 жовтня зв’язок із ним відсутній.

Оновлено о 14:35. Рятувальники знайшли заблукалу Олександру Белінську, а також розшукали прикарпатця, який зник біля Нової Гути. Згодом в ДСНС повідомили, що кінолог нацполіції знайшов у лісовому масиві поблизу міста Бурштин тіло зниклого чоловіка 1941 року народження.