У жінки діагностували деменцію з проявами агресії

В Івано-Франківську 78-річна мешканка тривалий час жила з померлим чоловіком, який був її єдиним опікуном. Пенсіонерку госпіталізували до паліативного відділення Лисецької лікарні.

Про інцидент «Суспільному» повідомили мешканці багатоповерхівки на Південному бульварі, в якій проживало подружжя. Про смерть сусіда дізналися через сморід у під’їзді.

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«Це відчували всі до п'ятого поверху. Сморід страшенний був завжди з цієї квартири через жахливий побут. А коли вже став нестерпним, ми викликали поліцію. Приїхала поліція, знайшла там тіло, яке вже 10 діб пролежало — лице з’їли черв'яки», — розповіла мешканка будинку Людмила Яковенко.

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За словами речниці поліції Івано-Франківської області Христини Максимчак, тіло 81-річного чоловіка без ознак насильницької смерті виявили 12 липня. Після цього слідчі внесли відомості в ЄРДР за ст. 115 ККУ з позначкою «природна смерть».

Мешканці будинку розповіли, що після того, як судмедексперти забрали тіло її чоловіка, пенсіонерка три дні жила сама у квартирі. Коли до неї навідалися, жінка лежала на підлозі біля входу, просила води і повторювала, що почувається погано.

Фотографії «Суспільного»

Медики «швидкої» відвезли жінку до Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров’я, наразі вона перебуває у паліативному відділенні Лисецької лікарні. Пенсіонерку також оглянув лікар-психіатр, який діагностував їй деменцію з проявами агресії.

Перший заступник директора територіального центру соціального обслуговування Руслан Зелик зазначив, що після вивчення стану психічного здоров’я франківки її направлять у геріатричний пансіонат або у психоневрологічний диспансер. Паралельно пенсіонерці виготовляють новий паспорт, адже не змогли знайти документи в її помешканні.