Тіло жінки занйшли в бараці покинутого господарства

На Тернопільщині знайшли тіло 55-річної жінки, яка зникла з дому напередодні Різдва, 24 грудня 2025 року. Її у оголосили у розшук на початку січня. Поліцейські встановили, що розшукувану вбили. Наразі затримали жителя Чортківського району, який може бути причетний до смертельного побиття односельчанки.

55-річна жителька села Улашківці Чортківського району Інна Сенаторова вийшла з дому вночі 24 грудня 2025 року. Її оголосили у розшук. 10 березня до поліції звернулися місцеві жителі та розповіли, що в одному з сіл району в закинутому господарстві натрапили на тіло жінки з ознаками насильницької смерті, повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з’ясували, що загибла – це та сама 55-річна зникла місцева жителька. За результатами розтину тіла встановлено, що смерть жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Правоохоронці також встановили і затримали 43-річного чоловіка, який причетний до смертельного побиття Інни Сенаторової. За попередніми даними, між ними виник конфлікт, під час якого чоловік наніс жінці численні удари по тулубу та голові. Після цього він заховав її тіло в закинутому господарстві.

Слідчі поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.