55-річна Інна Сенаторова проживає в с. Улашківці

У Чортківському районі напередодні Різдва, 24 грудня, зникла 55-річна жителька. Поліція оголосила її в розшук. Жінку звати Інна Сенаторова і вона живе в селі Улашківці.

За інформацією від рідних, жінка вийшла з дому вночі 24 грудня 2025 року та до цього часу не повернулася,повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 7 січня. Наразі її місце перебування наразі невідоме.

55-річна жителька Тернопільщини має зріст близько 155 см, худорлявої тілобудови, розмір взуття 40–41, волосся темного кольору із сивиною, середньої довжини. Жінка шкутильгає на праву ногу і пересувається за допомогою однієї милиці, яку тримає в правій руці.

Рідні та поліцейські просять негайно повідомити будь-яку інформацію у Чортківське відділення поліції за телефонами 095-16-16-037, 097-176-96-16 або на спецлінію 102.