Поліція розшукує водія, який скоїв ДТП поблизу Новояворівська

Правоохоронці шукають очевидців ДТП, яка сталася 9 червня, приблизно о 22:30, на лісовій дорозі між селищем Івано-Франкове та містом Новояворівськ. Поліцейські встановили, що невідомий водій збив 54-річного пішохода, який є мешканцем Львова, і втік у невідомому напрямку. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що постраждалого з важкими травмами госпіталізували до реанімації.

«Правоохоронці вживають усіх заходів для розшуку автомобіля та встановлення особи водія-втікача. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе встановити обставини дорожньо-транспортної пригоди, просимо зголоситись на оперативну лінію 102», – закликали у прес-службі поліції Львівської області.

Наразі за слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з втратою права керувати транспортом.

Нагадаємо, що 8 червня у центрі Львова п'яний водій Mazda в'їхав у Honda Accord. Чоловік пропонував правоохоронцям 100 доларів хабара.