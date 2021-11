Поліціанти Глазго на електричних мотоциклах Harley-Davidson

Під час кліматичної конференції ООН у Глазго збереться понад 120 високопоставлених осіб, прибуде навіть президент США Джо Байден, тож на вулицях міста очікується збільшення сил поліції для підтримки порядку. Збільшення патрулів на бензинових мотоциклах було б контрпродуктивним, зважаючи на мету заходу, тому компанія Harley-Davidson надає шотландській поліції електромотоцикли Livewire.

Як повідомляє Visor Down, співробітники поліції Шотландії, яким було доручено патрулювати вулиці Глазго під час заходу COP26 (Conference of the Parties), обміняли свої стандартні Yamaha FJR і BMW R1250 RT на електричні Harley-Davidson Livewire. Мотоцикли були модифіковані Harley-Davidson Europe та місцевими дилерами для потреб поліції.

Повідомляється, що партія Livewire була доставлена поліції Шотландії ще 22 жовтня, що дало відповідним офіцерам достатньо часу, аби звикнути до відмінностей між їхніми звичайними мотоциклами та цими електричними байками.

Harley-Davidson Livewire – електричний мотоцикл з двигуном потужністю 78 кВт і батареєю на 15,5 кіловат-години, з яким може пробігти між заряджаннями 235 км. Прискорення від 0 до 100 км/год байк виконує за 3 секунди, а максимальна швидкість – 180 км/год.