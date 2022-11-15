Херсонський слідчий ізолятор, 14 листопада 2022

Поліція почала пошук ув’язнених, яких російські окупанти випустили з в’язниць на території Херсонщини. 166 з 457 таких в’язнів вже знайшли, інших шукають, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Із 457 в’язнів на даний момент є підтверджена інформація про затримання і повернення до СІЗО у Миколаївській та Одеській області 166 в’язнів», – сказав Клименко в ефірі національного телемарафону у вівторок, 15 листопада, повідомив «Укрінформ».

Голова Національної поліції додав, що 19 із затриманих були засуджені до довічного позбавлення волі.

Він розповів, що на території Херсонського СІЗО правоохоронці знайшли особові справи зниклих в’язнів, вся інформація стосовно них передана штабу Національної поліції, на блокпости, аби оперативно їх знайти і повернути до місць позбавлення волі.

Як зазначає «Громадське», коли росіяни відступали з Херсона, поставлена ними «адміністрація» СІЗО теж утекла. У той момент хтось з них відкрив в’язням ворота і засуджені вийшли на волю.

Кілька в’язнів самі звернулися до військових. Серед них один довічно засуджений — його перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва.