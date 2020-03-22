Поліція склала понад 1400 адмінпротоколів за порушення карантину

Також поліція розпочала 9 кримінальних проваджень через порушення санітарних правил і норм

Станом на ранок 22 березня правоохоронці склали 1415 адмінпротоколів за порушення карантину в Україні, 1358 з яких передали до суду. Порушникам загрожує штраф від 17 до 35 тисяч гривень.

Як повідомила прес-служба поліції, найбільше порушень зафіксували на Дніпропетровщині (221) та у Києві (159). У Львівській області склали лише 39 адмінпротоколів. Найчастіше порушниками були працівники підприємств, організацій чи установ – їх більше половини. Майже 300 протоколів склали на керівників торговельних закладів та закладів громадського харчування, понад півтори сотні – на водіїв транспортних засобів.

Інфографіка поліції

Крім того, поліція розпочала 9 кримінальних проваджень через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням: три – у Харківській області, і по одному – у Києві та Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській і Сумській областях. Кримінальна відповідальність за ці порушення передбачає або штраф від 17 до 51 тисячі гривень, або арешт до 6 місяців, або ув’язнення до трьох років.

Нагадаємо, що починаючи з 12 березня в Україні на державному та місцевому рівні запроваджуються карантинні заходи, аби попередити поширення коронавірусу Covid-2019. Наразі у всій Україні призупинене навчання у дитсадках, школах і вищих навчальних закладах, пасажирське авіа- та залізничне сполучення, закриті кордони для в’їзду іноземців та введені обмеження щодо максимального перебування людей в одному місці.

Майже у всіх областях, у яких виявлені випадки захворювання на Covid-2019, запроваджений режим надзвичайної ситуації. У низці обласних центрів, у тому числі у Львові, Києві та Одесі, закриті всі заклади торгівлі, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС, а також обмежена або повністю зупинена робота громадського транспорту.

17 березня Верховна Рада підтримала закон для запобігання поширення коронавірусу, яким, зокрема, запровадила посилені штрафи за порушення карантину. З 22 березня вулиці міст почали патрулювати військовослужбовці.