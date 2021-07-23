Розбійникам загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці затримали 56-річного чоловіка, який разом зі своїм 26-річним спільником на початку липня напав на будинок пенсіонерів у селі Вільхівка Іршавського району. Тоді розбійники у чорних масках увірвалися в домівку місцевих мешканців, зв’язали чоловіка та жінку, побили їх та вкрали всі їхні гроші та золото. Одного зі злочинців затримали у Донецькій області. Іншого – ще шукають.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, у липні 2021 року розбійники вдерлися до будинку пенсіонерів, зв’язали 63-річну жінку та 68-річного чоловіка пластиковими стяжками, побили їх, погрожували їм і вимагали грошові кошти.

«Налякана жінка зізналася нападникам де сховані всі їхні збереження. Забравши 4 тисячі доларів, 2 тисячі гривень та золоті прикраси, зловмисники зачинили чоловіка в багажнику автомобіля, який був припаркований в гаражі, а жінку – в салоні авто. Після цього розбійники зникли у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні поліції.

Одного із розбійників правоохоронці затримали у середу, 21 липня, на території Донецької області. Зараз правоохоронці продовжують пошуки другого нападника. Відомо, що обоє мають кримінальне минуле і раніше були судимі за майнові злочини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій). Одного із причетних до злочину – 53-річного чоловіка – взяли під варту без можливості внесення грошової застави. За скоєне нападникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.