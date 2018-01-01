Поліція відтворила маршрут правозахисниці Ірини Ноздровської перед її вбивством

Поліції вдалося відтворити маршрут активістки, юристки Ірини Ноздровської до моменту вбивства: від місця її роботи в Києві – і до місця виявлення тіла. Про це, як пише 5 січня «Українська правда», повідомив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, правоохоронці розглядають усі зв'язки загиблої. За допомогою камер відеоспостереження вдалось частково відтворити маршрут Ірини Ноздровської, а також приблизний час її смерті.

Перший заступник Голови Нацполіції зазначив також, що зняття та відпрацювання інформації з камер зовнішнього спостереження триває: шлях пересування загиблої зафіксували понад 30 камер відеоспостереження, і поліція наразі отримала доступ не до всіх.

«Ці камери не є державною власністю, тому доступ до кожної з них – тільки за рішенням суду», – пояснив В’ячеслав Аброськін.

Перший заступник Голови Нацполіції повідомив, що перевіряються різні версії скоєння злочину. Зокрема, і версія причетності до вбивства Дмитра Россошанського, який збив на смерть сестру потерпілої.

«Ми припускаємо, що Ірина все-таки доїхала додому. Там її могли очікувати, або ж вона їхала разом з вбивцею», – додав В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, що 1 січня у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло 38-річної юристки і правозахисниці Ірини Ноздровської, розшук якої поліція оголосила 30 грудня. Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, через роботу Ірині Ноздровській погрожували, про що вона повідомляла поліцію.