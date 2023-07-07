Чоловіка вже судили за замах на вбивство, наразі він перебуває на іспитовому терміні

На Хмельниччині затримали 42-річного чоловіка, який зайшов до продуктового магазину з гранатою в руках. Звідки чоловік взяв боєприпас, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався 5 липня в одному з сіл Зіньківської громади. До правоохоронців надійшло повідомлення, що в місцевому продуктовому магазині чоловік демонстрував гранату, а після цього пішов.

«Працівники поліції оперативно встановили особу правопорушника – ним виявився 42-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за замах на вбивство і перебував на іспитовому терміні», – йдеться у повідомленні.

В ході обшуку в нього вдома правоохоронці вилучили бойову гранату, попередньо, йдеться про гранату Ф-1. Наразі правоохоронці встановлюють, звідки чоловік взяв боєприпас.

Додамо, що у разі доведення вини чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.