Поліцейські заявили, що активісти не мають права клеїти наліпки біля Офісу президента

У Києві поліція затримала активістів громадської організації «Відсіч» розклеювати наліпки в урядовому кварталі і, зокрема, біля Офісу президента, а на одну з них навіть склала адміністративний протокол. На наліпках зображені портрети трьох народних депутатів від «Слуги народу» – Микиту Потураєва, Олександра Санченка та Євгенію Кравчук, які виступають за відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою.

Як повідомив активіст Олег Слабоспицький, у понеділок, 7 червня, під час розклеювання наліпок в урядовому кварталі поліцейські намагалися затримати активістів Леоніда Овчаренка та Анастасію Юхимець.

«Давайте зараз поїдем у райвідділок, а далі розберемось за що. Якщо відмовляєтесь – поїдете примусово», – процитував слова поліцейських Слабоспицький.

Після спілкування з активістами правоохоронці вирішили скласти протокол на активістку Катерину Чепуру. «Хоча вона навіть наліпки не клеїла і приїхала пізніше», – додав Слабоспицький.

Він наголосив, що поширення наліпок відбувалося суто у встановлених для цього місцях – на дошках оголошень і у відповідності з 34-ою статтею Конституції України, яка гарантує громадянам право «вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір».

У «Відсічі» зауважили, що поліцейські навіть не соромилися заявляти на камеру: «Тільки не тут. Біля Адміністрації президента ви не маєте права».

Нагадаємо, Кравчук, Потураєв і Санченко зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який відтерміновує обов’язковість транслювати фільми та інший контент виключно українською мовою. Така норма має почати діяти з 16 липня, але телевізійники з деякими кіновиробниками хочуть, аби вона почала діяти через два місяці після скасування в Україні карантину, який триває з березня 2020 року і поки невідомо, коли його скасують.