Поліція затримала чоловіка, який викрав 27 дощоприймачів у Львові

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 13:542700

До теми

У Львові затримали серійного викрадача металевих решіток з каналізаційних колекторів. Чоловік причетний щонайменше до таких 27 випадків.

За інформацією поліції, усі крадіжки були здійснені протягом травня переважно у Франківському районі. Загальна сума збитків ‒ 15 660 гривень.

26-річного чоловіка затримали. За ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка) передбачено покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, 1 червня поліція затримала чоловіка та жінку, які крали дощоприймачі.

Комунальники планують встановлювати на дорогах Львова нові антивандальні люки та дощоприймачі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові затримали подружжя, яке вночі крало дощоприймачі ZAXID.NET
На дорогах Львова встановлюватимуть нові антивандальні люки та дощоприймачі ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук