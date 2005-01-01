Поліція затримала чоловіка, який викрав 27 дощоприймачів у Львові

У Львові затримали серійного викрадача металевих решіток з каналізаційних колекторів. Чоловік причетний щонайменше до таких 27 випадків.

За інформацією поліції, усі крадіжки були здійснені протягом травня переважно у Франківському районі. Загальна сума збитків ‒ 15 660 гривень.

26-річного чоловіка затримали. За ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка) передбачено покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, 1 червня поліція затримала чоловіка та жінку, які крали дощоприймачі.

Комунальники планують встановлювати на дорогах Львова нові антивандальні люки та дощоприймачі.