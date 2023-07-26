Співробітники ТЦК вимагали гроші за відтермінування від служби чи документи про непридатність

Поліцейські затримали чотирьох співробітників територіальних центрів комплектування на Волині, Дніпропетровщині та Буковині, які брали хабарі за ухилення від призову. Чоловіки вимагали за свої «послуги» від 240 до 1500 доларів з людини, повідомили у середу, 26 липня, у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці викрили корупційні схеми військовослужбовців, які дозволяли чоловікам призовного віку ухилитися від служби. Один з посадовців діяв на Волині, ще один – на Дніпропетровщині, а двоє працювали у Чернівецькій області.

«На Волині заступник начальника одного із районних військкоматів вимагав у призовника 1000 доларів США. Також посадовець одного з районних військкоматів на Дніпропетровщині отримав 1000 доларів США та 12 тис. грн за те, що пообіцяв "відтягнути час" призову на максимально можливий термін», – повідомили у прес-службі поліції.

Ще двох військовослужбовців у Чернівецькій області викрили на систематичному вимаганні хабарів за підготовку підробних документів про непридатність до військової служби. Одного з правопорушників затримали під час отримання 9000 грн від військовозобов'язаного.

Усім злочинцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.

Чи відбувалися затримання в межах перевірок ТЦК, ініційованих 23 липня президентом Володимиром Зеленським на тлі скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим, не уточнюється. За попередніми результатами перевірки українських військкомів, які оголосив президент у зверненні 25 липня, ситуація є «невтішною».

Нагадаємо, Міноборони заявило, що з початку повномасштабної війни Росії проти України правоохоронці розслідують 106 кримінальних справ щодо порушень роботи ТЦК та злочинів їхніх посадовців. За даними Міноборони, 21 військовослужбовець, який є співробітником ТЦК став фігурантом кримінальних справ.