Президент Володимир Зеленський отримав попередні результати перевірки віськкомів, і вони «виявились невтішними». Про це йдеться у зверненні Зеленського.

«Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить», – заявив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що військкомам та чиновникам, які думають, що «нібито можна нахабнішати десь у тилу», не буде місця у мирному житті України після війни.

«Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», – підкреслив Зеленський.

23 липня на Ставці головнокомандувача Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

Це відбулось на тлі скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим, у якого знайшли майно в Іспанії на мільйони доларів. Напередодні йому обрали запобіжний захід.