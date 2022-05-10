Затриманими виявилися чоловіки віком 21 та 26 років

Львівські поліцейські затримали мешканців Рівного та Волині, які ввечері неділі, 8 травня, напали на перехожого у Львові. Грабіжниками виявилися молоді чоловіки, один з яких вже кілька разів сидів у в'язниці за схожі злочини, повідомила прес-служба поліції.

Двоє грабіжників напали на 26-річного мешканця Городка на вул. Городоцькій. Поки один з бандитів погрожував чоловікові ножем, інший – відібрав у нього рюкзак у якому був ноутбук та інші гаджети, одяг, мобільний телефон, документи, а ще гроші. Нападники одразу втекли, а 26-річний чоловік звернувся у поліцію.

Правоохоронцям знадобилася доба, аби знайти грабіжників. Ними виявилися 21-річний житель міста Рівне, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, та мешканець Волинської області віком 26 років.

Поліцейські вилучили у грабіжників речові докази та повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину. За розбій, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану, чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.