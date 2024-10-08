Харків'янину загрожує позбавлення волі строком до п’яти років

Поліцейські Києва затримали 45-річного уродженця Харкова, який на Хрещатику принижував загиблих військовослужбовців. Про це написали на сторінці поліції у Facebook 8 жовтня.

Про чоловіка поліцейські дізналися під час моніторингу соціальних мереж. Харків'янин, використовуючи лайку, принижував військових, зокрема захисників, які загинули від рук росіян.

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«Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці», – йдеться у дописі.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Мова йде про виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії Росії проти України. Харків'янину може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Український журналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що Росія активізує в Києві агентів для створення картинки «антиукраїнського спротиву».

«Росія, схоже, активізує в Києві хворих на всю голову ушльопків для створення картинки «антиукраїнського спротиву», бо, мабуть, «тема» з підпалами автівок, завдяки СБУ і Нацполіції, почала буксувати», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва 26 вересня сталася сутичка між білоруським добровольцем Андрієм Трацевським та топпосадовцем НБУ Павлом Полярушем. За цим фактом слідчі відкрили кримінальну справу.