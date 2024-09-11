Климент приїхав до Києва на запрошення «Кримської Платформи»

У Києві троє невідомих напали на митрополита Православної церкви України Климента біля Михайлівського собору. Про це 11 вересня повідомила Національна поліція України.

Інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. В одному з Telegram-каналів повідомляли, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ. Після цього поліцейські розпочали перевірку.



«Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом», – додають у дописі.

Як стало відомо, йдеться про митрополита Кримського та Сімферопольського Климента. Український журналіст Андрій Цаплієнко відзначив, що чоловік вважає цей напад спланованим.

«Климент приїхав до Києва на запрошення «Кримської Платформи». Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: «Владико, благословіть!» Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження», – розповів він деталі інциденту зі слів постраждалого.

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Що відомо про митрополита Климента

Митрополит Кримський та Сімферопольський Климент (Кущ Павло Миколайович) — український релігійний діяч, архієрей Православної церкви України. Від 2013 року є правлячим архієреєм Кримської єпархії ПЦУ. Клірик відомий своєю активною позицією щодо захисту прав людини, зокрема прав українців і кримських татар в тимчасово окупованому Криму. 10 грудня 2019 оголосив у Києві біля будівлі Кабміну голодування, вимагаючи забезпечити права релігійної свободи українців на півострові. Однак 17 грудня припинив голодування на прохання митрополита Епіфанія.

Нагадаємо, 11 вересня співробітники поліції затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області.

Розповідали, що наприкінці серпня ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко, який перебуває на лікуванні в місті Сміла, опублікував допис у місцевій Facebok-групі про те, що розшукує автомобіль на іноземних номерах. За словами Гончаренка, водій авто допустив аварійну ситуацію з його батьками й мав з ними конфлікт. 3 вересня двоє чоловіків побили Гончаренка.