У селі Зубра біля Львова поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ під час комендантської години. Водій поводив себе агресивно та напав на поліцейського, вдаривши по голові та нозі.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок трапився 12 серпня приблизно о 01:30 у селі Зубра біля Львова. Екіпаж поліції побачив автомобіль ВАЗ-21101 з пошкодженим правим стоп сигналом та зупинив вказану машину. Водій вийшов з авто та агресивно себе поводив, вдаривши одного з поліцейських рукою в обличчя та ногою по нозі. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала нападника та порушила кримінальну справу за ч.2 ст.345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень).

Відомо, що нападник є уродженцем села Конопниця біля Львова, раніше судимим, зокрема за викрадення авто та розбій. Суд призначав йому 5 років тюрми за вчинення кримінальних правопорушень, але звільняв від покарання з іспитом строком. Судимість у нього уже погашена.

Суддя Пустомитівського райсуду Дмитро Кукса обрав обвинуваченому запобіжний захід – особисте зобов’язання. Досудове розслідування справи триває.